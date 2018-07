Après Jack Nicholson, Heath Ledger et plus récemment Jared Leto, c’est Joaquin Phoenix qui va plonger dans l’esprit macabre du pire ennemi de l’homme chauve-souris. Le tournage de ce film, écrit et réalisé par Todd Phillips (Lendemain de veille, Chiens de guerre), devrait commencer en septembre à New York.

Connu pour ses rôles d’hommes psychologiquement instables – le dernier en date, un tueur à gages à la dérive dans Tu n'as jamais été vraiment là –, Joaquin Phoenix interprétera le personnage dans les années 80, juste avant qu’il devienne le criminel le plus recherché de Gotham City.

Le long métrage devrait s’apparenter davantage à un film noir qu’à une adaptation directe de la bande dessinée où le personnage qui se déguise en clown a vu le jour.

Heath Ledger a interprété le Joker dans Le chevalier noir Photo : Warner Bros.

Aucune date de sortie n’a encore été communiquée. The Hollywood Reporter indique que le film ne devrait pas être prêt avant la fin de 2019.

En attendant, le public canadien retrouvera Joaquin Phœnix au cinéma d’ici quelques jours. L’acteur est la vedette du film Pas de panique, il n'ira pas loin à pied, réalisé par Gus Van Sant et à l’affiche à partir du 20 juillet.