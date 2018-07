L’église a été ravagée par un incendie, le 25 juin, qui n’a laissé debout que les murs. La communauté est toujours sous le choc des événements, selon Lucie LeBouthilier, présidente du comité de sauvegarde.

« C’est sûr que les gens sont toujours dans l’émotion. On est toujours un peu énervé avec tout ça, et il y a de l’inquiétude évidemment, de la peine. Mais je pense que les gens démontrent vraiment une grande dignité, une grande solidarité. On est prêt à travailler ensemble », estime Lucie LeBouthilier.

Le comité attend que les ruines de l’église soient évaluées afin de présenter des options à la population quant à ce qu’il est possible d’en faire. Un expert en Nouvelle-Écosse a été contacté, et « on espère avoir bientôt une date de sa venue », affirme Lucie LeBouthilier.

« On est confiant qu’avec un bon processus et de bons renseignements, c’est-à-dire des renseignements professionnels, si on peut dire d’expert, on pourra arriver tous ensemble, comme communauté, unie, à une décision commune », ajoute-t-elle.

Depuis l’incendie, certains intervenants, dont l’évêque Daniel Jodoin, parlent de démolir les murs alors que d’autres, dont le comité de sauvegarde, souhaitent plutôt conserver ces vestiges.

Le comité de sauvegarde discute surtout avec le conseil paroissial, indique Lucie LeBouthilier. « Je pense qu’ils regardent toutes les options eux aussi, et qu’ensemble on peut arriver à peut-être quelques options à offrir à la population. »

Mme LeBouthilier rappelle que l’appui de centaines de donateurs ces dernières années avait permis d’investir près de 860 000 $ pour solidifier les murs, et que le comité se sent responsable de conserver cette structure historique.