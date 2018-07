Un texte de Camille Laventure

Les sportifs de salon comme ceux de terrain voudront certainement ajouter une touche sportive à leurs vacances. Bonne nouvelle : d’un océan à l’autre, il est très facile de trouver des compétitions internationales, des musées des sports ainsi que des lieux où prendre soin de son corps et de son esprit qui plairont à toute la famille.

Circuit « Événements internationaux »

Le peloton de tête en action dans les rues du Vieux-Québec, au Grand prix cycliste UCI, le 8 septembre 2017, à Québec. Photo : La Presse canadienne/Jacques Boissinot

Le Canada sera l’hôte de nombreux événements sportifs de calibre international tout au long de l’été. Il y en a pour tous les goûts, partout. Combien d’entre eux arriverez-vous à faire entrer dans votre calendrier de vacances?

Le pays étant très bien pourvu en montagnes comme en vallées, il n’est pas étonnant que quatre compétitions cyclistes du circuit professionnel fassent escale ici d’ici l’automne. À Edmonton (Alberta), la troisième étape de la Coupe du monde de BMX style libre UCI se tiendra pendant le week-end des 14 et 15 juillet.

Au Québec, ce sont pas moins de trois courses internationales de vélo qui s’enchaîneront en un mois seulement. D’abord, à Mont-Saint-Anne, le sixième arrêt de la Coupe du monde de vélo de montagne UCI se déroulera le 11 août. Ensuite, les Grands prix cyclistes de Québec et de Montréal, deux courses pour la crème masculine en cyclisme sur route, auront lieu respectivement les 7 et 9 septembre.

Pas une, mais bien deux des huit étapes de la Coupe du monde de marathon de natation de la FINA se dérouleront au Québec cet été. Les meilleurs nageurs en eau libre feront escale pour la première fois au lac Saint-Jean le 26 juillet, puis quelques jours plus tard au lac Mégantic, le 11 août.

La Série mondiale de triathlon ITU fera deux arrêts au Canada cet été. L’une en Alberta, à Edmonton, lors du week-end du 27 au 29 juillet. Les triathloniens se donnent ensuite rendez-vous à Montréal, au Québec, les 25 et 26 août, pour l’avant-dernier arrêt de la saison du circuit international.

Vous pourrez découvrir ou redécouvrir les sports équestres, plus précisément les épreuves de saut d’obstacles, lors de deux événements estivaux d’envergure mondiale dans l’Ouest canadien. Du 21 au 26 août, à Langley, en Colombie-Britannique, se tiendra la Coupe du monde de saut d’obstacles FEI. Un peu plus d’une semaine plus tard, du 5 au 9 septembre, le Spruce Meadows Masters rassemblera à Calgary, en Alberta, le gratin des cavaliers au niveau mondial.

En rafale Golf : Omnium canadien , du 23 au 28 juillet à Oakville (Ontario)

, du 23 au 28 juillet à Oakville (Ontario) Tennis : Coupe Rogers , du 6 au 12 août à Montréal (Québec, tournoi féminin) et Toronto (Ontario, tournoi masculin)

, du 6 au 12 août à Montréal (Québec, tournoi féminin) et Toronto (Ontario, tournoi masculin) Athlétisme : Championnats NACAC , du 10 au 12 août à Toronto (Ontario)

, du 10 au 12 août à Toronto (Ontario) Taekwondo : Open canadien, du 13 au 16 septembre à Richmond (Colombie-Britannique)

Circuit « Je-sais-tout »

Une salle de visionnement prévoit présenter les meilleurs moments de l'histoire olympique canadienne. Photo : Vincent Ethier/COC

Vos enfants ne lisent rien d’autre que les nouvelles du sport? Vous désirez faire une activité sportive, mais le temps est pluvieux ou il fait trop chaud? Vous êtes curieux d’en apprendre plus sur une discipline en particulier? Pourquoi ne pas aller visiter l’un des nombreux musées canadiens portant sur le sport? Et oui, il y a un peu de hockey à chacun de ces endroits.

Pour un tour complet de l’histoire du sport et des athlètes au Canada, le Panthéon des sports canadiens, à Calgary, est un incontournable. Vous pouvez vous perdre dans ses galeries et ses expositions interactives pendant des heures, le musée s’étendant sur une superficie de 3700 pieds carrés. Le Panthéon est surtout reconnu pour les nouveaux membres qui y sont intronisés chaque année et pour la très vaste collection d’archives (photos, objets et documents en tous genres) qui y est conservée.

Les passionnés de Jeux olympiques, toutes disciplines et épreuves confondues, seront charmés par deux destinations : l’Expérience olympique canadienne et l’Expérience olympique de Richmond. La première vient tout juste d’ouvrir ses portes au sein de la Maison olympique canadienne, à Montréal, alors que la seconde accueille les visiteurs depuis 2015 à l’Anneau olympique de Richmond, situé tout près de Vancouver. Les deux offrent le même genre d’exposition interactive qui permet de faire l’essai de quelques sports et de retracer l’histoire des athlètes canadiens.

Le Musée des sports de Gatineau fait la part belle aux athlètes de l’Outaouais et à l’évolution du sport dans cette région. L’exposition permanente compte de nombreux objets, photos, documents, articles de journaux et autres artéfacts qui touchent à plusieurs disciplines. Le petit plus : l’accès est gratuit pour toute la famille!

Si vous êtes adeptes d’un sport précis, les quelques temples de la renommée physiques (plusieurs consistent uniquement en une fondation pour la fédération sportive associée) situés un peu partout au pays sauront vous donner une tonne d’information sur les athlètes et les bâtisseurs canadiens en hockey, en golf, en ski et en snowboard (bientôt) ou encore en football.

Circuit « Total zen »

De nombreux endroits au Canada sont prêts à vous accueillir pour votre retraite de yoga. Photo : iStock

Les vacances sont aussi faites pour relaxer! Quoi de mieux pour prendre un temps d’arrêt tout en restant actif que de faire une retraite de yoga, ou seulement de s’offrir une séance en solitaire par un matin ensoleillé? Voici quelques-uns des plus beaux endroits au pays pour pratiquer cette discipline. N’oubliez pas votre tapis!

Le domaine Yoga Salamandre est situé dans la nature de l’Estrie, à Lac-Brome. L’entreprise propose des cours de yoga, bien sûr, mais ce sont surtout ses retraites thématiques d’un week-end ou d’une dizaine de jours qui ont fait sa renommée. Yoga Salamandre offre aussi la location de chalets sur le site pour quelques jours avec l’accès aux installations de yoga, de massage et de méditation.

Paradise Found est l’une des destinations yoga les plus populaires en Colombie-Britannique, et même au Canada. Campé dans le décor enchanteur de l’île Salt Spring, tout près de l’île de Vancouver, ce domaine de yoga et de bien-être offre des retraites en formule clé en main ainsi que des séjours privés ou en petits groupes sur mesure.

La maître en yoga Nicole Bordeleau, bien connue du milieu, a fondé Yogamonde en 2002 en collaboration avec Hélène Dalair, une professeure certifiée. Vous pouvez vous rendre à ce studio de Sainte-Catherine, non loin de Montréal, pour un cours et des ateliers, ou partir en retraite organisée avec Mme Bordeleau dans le sud du Québec ou au Mexique.

À une vingtaine de minutes de Vancouver, sur l’île Bowen, se cache le Nectar Yoga Bed & Breakfast. Le domaine, qui héberge deux chalets, une « suite du jardin » (une chambre située dans le bâtiment principal), un sauna et un dôme géodésique où se donnent les cours de yoga quotidiens peut être loué en partie ou en entier pour des séjours d’une journée ou des retraites.

Vous pourriez aussi décider d’approfondir le volet spirituel de votre séjour de yoga en allant visiter un ashram, soit un lieu consacré aux activités spirituelles où les participants sont parfois menés par un gourou. L’Ashram Sivananda accueille les curieux et les passionnés de yoga depuis plus de 50 ans à Val-Morin, dans les Laurentides. L’horaire quotidien assez strict est obligatoire. Par exemple, vous commencerez la journée par un cours de yoga à 5 h 30!

Pour un séjour un peu plus flexible, rendez-vous au Yasodhara Ashram, à Kootenay Bay, dans le sud-est de la Colombie-Britannique. Il s’agit du plus vieil ashram en Amérique du Nord. Vous pourrez y découvrir et y pratiquer plusieurs types de yoga, pour un ou plusieurs jours.

