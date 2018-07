Jacques Rose fait partie de la cellule Chénier du Front de libération du Québec (FLQ) qui a orchestré l’enlèvement de Pierre Laporte en octobre 1970. Un enlèvement qui s’est terminé par la mort tragique du ministre libéral de l’Immigration, du Travail et de la Main-d’œuvre du Québec.

Après la découverte du corps du ministre Pierre Laporte dans le coffre d’une voiture, un important effectif de policiers et de militaires se met aux trousses des ravisseurs.

Dans la nuit du 27 au 28 décembre 1970, Jacques Rose est capturé par les forces de l’ordre. Avec deux autres membres de la cellule Chénier, son frère Paul Rose et Francis Simard, il se terrait dans un tunnel de fortune construit sous une maison à Saint-Luc, en Montérégie. Tous subiront un procès.

Cet extrait de la revue de l’année Le Canada en 1972 résume le début de la saga judiciaire pour Jacques Rose.

Son premier procès pour l'enlèvement de Pierre Laporte est ajourné à plusieurs reprises. Démarré en février 1972, il se termine en queue de poisson en mai à la suite d’un désaccord des jurés.

Le 9 décembre 1972, il est acquitté de l'enlèvement de Pierre Laporte dans un second procès.

Comme l’annonce le narrateur Jean-Paul Nolet dans la revue de l’année 1972, un autre procès attend Jacques Rose en 1973, cette fois sous une accusation de meurtre.

Le 23 février 1973, Jacques Rose est acquitté du meurtre de Pierre Laporte. Dans cette entrevue tournée le soir même, il se dit fier de ce « verdict du peuple », lui qui a été jugé par un jury québécois. Aux côtés de sa mère et de son avocat Robert Lemieux, il se montre combatif.