Le CN prévoit notamment construire une nouvelle voie de contournement dans le Nord de l'Ontario, à l'est du lac Nipigon, sur le trajet qui relie Toronto à Winnipeg.

Le CN souhaite aussi apporter des changements au terminal intermodal de Brampton, dans le sud de la province, afin d'améliorer le transport de marchandises.

La croissance économique au Canada fait en sorte qu'il y a une plus grande demande pour les trains, c'est une tendance qui s'observe depuis plusieurs années, donc pour nous c'est tout à fait logique d'investir dans notre réseau Jonathan Abecassis, porte-parole du CN

Au cours des cinq dernières années, le CN a investi en moyenne 240 millions de dollars par an dans ses infrastructures en Ontario.

Les investissements de 315 millions de dollars annoncés mercredi représentent donc une hausse d'environ 30 % par rapport à cette moyenne.

Le président-directeur général de la Chambre de commerce de l'Ontario, Rocco Rossi, se réjouit de cette annonce.

Nos membres veulent des infrastructures très fortes pour pouvoir concurrencer les entreprises globales , dit-il.

Il rappelle néanmoins que les besoins en infrastructure sont grands en Ontario et espère que le CN va continuer d'investir.

Les travaux d'expansion comprennent des investissements près du terminal intermodal de Brampton. Photo : Ontario SPCA

Les investissements annoncés mercredi font partie d'un programme d’immobilisations sur l'ensemble du réseau du CN, au Canada et aux États-Unis, dont le budget atteint 3,4 milliards de dollars cette année.

Des centaines de kilomètres de voie ferrée seront remplacées par le CN dans le cadre de ses travaux de modernisation en Ontario et ailleurs au pays. Photo : Radio-Canada/Caroline Bourdua

Les autres travaux d’expansion comprennent : des investissements dans une installation intermodale par satellite temporaire près du terminal intermodal de Brampton;

des équipements de réfrigération pour répondre à la demande croissante de la chaîne d’approvisionnement d’aliments frais et surgelés;

la construction d’une nouvelle voie de dépassement à l’est du lac Nipigon, dans le nord-ouest de la province.

Les autres investissements seront destinés au remplacement, à la mise à niveau et à l’entretien de l’infrastructure pour améliorer la sécurité des trains de marchandises notamment.

Le réseau du CN en Ontario s’étend de Thunder Bay à Sarnia. Photo : Radio-Canada/Caroline Bourdua

Parmi ces travaux, on compte : le remplacement d’environ 145 km de rails;

l'installation de plus de 380 000 nouvelles traverses de chemin de fer;

la reconstruction d’environ 60 passages à niveau;

la réfection des ponts, des ponceaux, des systèmes de signalisation et d'autres infrastructures de la voie ferrée.

Le réseau du CN en Ontario s’étend de Thunder Bay à Sarnia.

Impact sur les trains de passagers

Les voies ferrées du CN sont aussi utilisées pour le transport de passagers par la compagnie VIA Rail.

Les horaires modifiés de VIA Rail entreront en vigueur les 26 et 27 juillet pour le train reliant Toronto à Vancouver. Photo : Peter McCabe

Le transporteur n’a pas voulu donner d’entrevue au sujet de ces travaux, mais explique dans un communiqué avoir récemment fait des changements à ses horaires entre Toronto et Vancouver pour remédier à d’importants retards.

Nous espérons qu’avec ce nouvel horaire, et les investissements importants dans son infrastructure par notre partenaire le CN, nos voyageurs connaîtront un service plus prévisible, au départ comme à l’arrivée. Yves Desjardins-Siciliano, président et chef de la direction de VIA Rail

Ce changement augmentera la fiabilité des horaires tant recherchée par les nombreuses communautés desservies le long du parcours , indique le président et chef de la direction Yves Desjardins-Siciliano, dans le communiqué.

Ontario Northland a une liaison ferroviaire entre Cochrane et Moosonee, ainsi que des trains de marchandises dans le nord-est de la province. Photo : Radio-Canada/Hugo Duchaine

Le transporteur Ontario Northland exploite et entretient plus de 1000 kilomètres de voie ferrée entre le Nord-Est ontarien et le Nord-Ouest québécois, des rails qu’emprunte le CN à Hearst, à North Bay et à Rouyn-Noranda.

Dans un communiqué, la compagnie ferroviaire se dit heureuse des investissements, affirmant que ces travaux combinés aux siens permettront une circulation plus sécuritaire, plus fiable et à meilleur coût pour ses clients, dont les marchandises sont aussi transportées dans les wagons du CN.