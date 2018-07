Leur intervention rapide a toutefois permis de limiter les dégâts aux lieux où les flammes ont pris naissance.

Au 20, rue Moussette, dans le secteur de Hull, en fin d'après-midi mardi, l'incendie a commencé dans un logement situé au sous-sol.

Six adultes et un enfant ont dû être évacués et ces personnes ont été prises en charge par la Croix-Rouge.

Au 99, rue d'Outremont, dans le quartier du Versant dans le secteur de Gatineau, l'incendie a débuté dans le garage d'une résidence.

Cinq personnes ont été déplacées, mais la plupart des dommages sont limités au garage.