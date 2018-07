Un texte de Louis Blouin, envoyé spécial à Bruxelles

Le sommet entre Donald Trump et Vladimir Poutine suscite un inconfort chez les membres de l’Alliance. Cette rencontre pourrait-elle affaiblir la position de l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (OTAN)?



Les déclarations du président américain n’ont rien pour apaiser les craintes. Avant de s’envoler pour Bruxelles, il a laissé entendre que le sommet de l’OTAN pourrait être plus difficile que sa rencontre avec le président russe.

Poutine. Honnêtement, Poutine est sans doute le plus facile. Qui l'eût cru? Qui l'eût cru? Donald Trump, président des États-Unis.

Le premier ministre canadien va dans le sens contraire. En prolongeant la mission canadienne en Lettonie, dans un effort de dissuasion face à la Russie, il envoie le signal que le Canada maintiendra la ligne dure, indépendamment des États-Unis.