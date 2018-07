Un texte de Marie-Hélène Ratel

Ce n’est pas le fruit du hasard si Liam et Jean-Luc Foudy se sont toujours démarqués dans différents sports de compétition.

Leur mère, France Gareau, est une ancienne médaillée olympique des Jeux de Los Angeles de 1984, au sprint 4x100 mètres. Leur père, Sean Foudy, a joué dans la Ligue canadienne de football et a remporté la coupe Grey en 1994 avec les Lions de la Colombie-Britannique.

Le sport a toujours fait partie de la vie familiale. C’est d’ailleurs lors de compétitions d’athlétisme, auxquelles France et Sean prenaient part, qu’ils se sont rencontrés.

Aujourd’hui, la compétition règne entre les deux frères. Tous deux poursuivent leur passion pour le hockey, dans l’espoir de devenir des joueurs professionnels.