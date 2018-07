Un texte de Noémie Moukanda

Acheter son détergent de lessive, son huile ou encore son vinaigre en vrac, c'est possible dans plusieurs commerces de Vancouver. De plus, ces achats se font avec vos propres contenants ou sacs parce que dans ces magasins, les emballages sont persona non grata.

The Soap dispensary est l’un des magasins qui se sont imposés à Vancouver. Sa propriétaire, Linh Truong, a misé sur le gros lot en faisant le pari du zéro déchet. « Les affaires fonctionnent bien », se réjouit-elle.

Tous les ans, nous prenons de l’expansion en tant qu’entreprise, nous engageons plus de personnel et augmentons notre assortiment de produits. Linh Truong, propriétaire du magasin The Soap Dispensary

Le magasin a par ailleurs diversifié ses fournisseurs, toujours avec le souci d’offrir des produits qui respectent l’environnement.

Tout converge pour que ça marche. L’industrie grandit, les gens sont plus sensibles à l’environnement et mieux préparés à ce mode de consommation. Linh Truong, propriétaire du magasin The Soap Dispensary

Linh Truong, propriétaire du magasin The Soap Dispensary Photo : Radio-Canada/Noémie Moukanda

Répondre à la demande

En 2011, The Soap Dispensary a démarré avec 30 000 $ de budget. Les premiers mois, l'entreprise a fonctionné à perte et ne comptait aucun employé. Aujourd’hui, elle occupe une surface quatre fois plus grande qu’à ses débuts. Elle emploie 20 personnes et se fournit auprès d’une centaine de marques pour répondre aux besoins de sa clientèle.

Ce succès a néanmoins son revers de médaille, reconnaît Mme Truong. La demande est telle qu’il faut parvenir à garder le rythme, car le travail est soutenu.

Nous faisons tous les remplissages [de contenants] pour nos clients et nous devons avoir beaucoup de personnel pour approvisionner les boîtes et bocaux. Linh Truong, propriétaire du magasin The Soap Dispensary

Linh Truong estime que cette lourdeur des tâches est plus imposante que « dans un magasin normal, où tu mets juste les articles sur une étagère et les gens n’ont qu’à les prendre et passer à la caisse ». Sans compter que les différents bocaux, bouteilles et autres récipients doivent être nettoyés avant de les renvoyer aux fournisseurs.

« La réutilisation de produits ou autres implique un certain labeur, mais ce qui doit être fait doit l’être », souligne la propriétaire du magasin.

Un contenu vidéo, précédé d'une ou plusieurs publicités, est disponible pour cet article Le réalisateur Daniel Beauparlant a visité l'épicerie Nada pour voir comment elle opère.

Un marché en plein boom

Bien que les concepts zéro déchet et zéro emballage gagnent en popularité, madame Truong n’envisage pas d’ouvrir un autre magasin. Selon elle, « ce genre de commerce doit rester aux mains d’indépendants et ne pas devenir des chaînes ».

Linh Truong remarque d’ailleurs « qu’en à peine deux mois, trois commerces ont ouvert dans un périmètre d’un kilomètre carré de son magasin ». Elle ne redoute pas cette concurrence, car chaque initiative apporte une touche personnelle à ce mouvement qu’elle estime mondial. Elle croit en effet que tout le monde a sa place sur ce nouveau marché en plein essor.

Ils répondent à un besoin d’un point de vue environnemental et communautaire. Quand les gens entendent parler du plastique dans les océans, ils ont envie de faire de meilleurs choix et le magasin sans déchet est une réponse à la réduction du plastique. Linh Truong, propriétaire du magasin The Soap Dispensary

Contrairement à son expérience, elle ajoute qu’un tel commerce aujourd’hui est rentable immédiatement.

De l’éphémère au durable

Depuis deux semaines et demie, l’épicerie Nada a un emplacement permanent dans l’est de Vancouver. Après trois années de concept éphémère, ses gestionnaires se réjouissent du succès rencontré.

Nous sommes très occupés, nous n’avons pas le temps de souffler, les retours sont très positifs. Alison Carr, propriétaire de l'épicerie Nada

L'épicerie zéro déchet Nada a ouvert à Vancouver il y a environ deux semaines. Photo : Radio-Canada/Noémie Moukanda

Pour Alison Carr, copropriétaire de l’épicerie, la communauté que Nada a réussi à bâtir dans les différents quartiers où le magasin s’est implanté les dernières années contribue fortement au succès rencontré.

C’est tellement difficile d’imaginer ouvrir un magasin dans notre contexte, mais nous avons pris le temps pour y arriver. Alison Carr, copropriétaire de l’épicerie Nada

En peu de temps, l’épicerie attire des clients de tous les âges et de toute la région de Vancouver. Madame Carr croit que si son commerce est fréquenté par une population si large, c’est parce qu’un magasin entièrement sans déchet ni emballage demeure encore « rare ».