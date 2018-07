André Magnan est responsable de la programmation et de la recherche universitaire depuis le premier juillet, selon un communiqué de l’université de Regina. Il appuiera également le directeur de la Cité universitaire francophone, Emmanuel Aito, au niveau des politiques universitaires, de l’admission des étudiants, du recrutement du personnel enseignant et de l’élaboration du budget.

Je sais qu’il y a beaucoup de travail à faire, mais j’ai vraiment hâte d’aborder ce travail-là et de mieux connaître toute l’équipe. André Magnan, Cité universitaire francophone à l’Université de Regina, directeur associé

André Magnan est convaincu que la Cité universitaire francophone est « extrêmement importante pour le bien-être de la communauté fransaskoise ».

L’éducation est la pierre angulaire de la survie du français et de la culture canadienne dans l’Ouest. André Magnan, Cité universitaire francophone à l’Université de Regina, directeur associé

Pendant ses trois ans de mandat, André Magnan veut continuer à développer le programme de premier cycle, qui est pour lui le « coeur de la programmation académique ». Il souhaite voir augmenter le nombre d’inscriptions et offrir plus de cours en français pour les francophones et les francophiles de la Saskatchewan.

Un parcours universitaire réginois et francophone

Issu du système d’éducation en français de la Saskatchewan, André Magnan est professeur agrégé de sociologie et d’études sociales à l’Université de Regina. Il continuera d’enseigner et d’effectuer des recherches pendant son mandat de directeur associé.

En tant que responsable universitaire, André Magnan a récemment contribué au succès du Congrès des sciences humaines qui s’est déroulé à l’Université de Regina en mai dernier. Cet événement a attiré 5 300 congressistes de tout le Canada et d’ailleurs. Il est aussi la plus grande conférence de l’histoire de Regina.