À Moncton, comme à Halifax, les supporters belges et français étaient réunis dans des restaurants et des bars pour regarder, sur écran, le match de demi-finale.

L’ambiance était très cordiale, même si plusieurs spectateurs belges étaient très déçus du résultat. La France a gagné avec un pointage de 1 à 0.

« Je me sens un peu déçue quand même, lance Céline Tacnière, supporter de l’équipe belge. On était quand même arrivés en demi-finale. Bon match, très intense, mais quand même je vais dire “Vive la Belgique”! Merci les amis français, on a bien joué. »

Céline Tacnière, supporter belge à Halifax, est déçue du résultat, mais fière de son équipe. Photo : Radio-Canada

Quant aux Français présents, l’excitation était à son comble. « Que d’émotion! Ça me rappelle des souvenirs de jeunesse, en 1998, en 2006 quand on est arrivé en finale, se rappelle Guilhem de Roquefeuil, supporter de l’équipe française. J’aimerais rendre hommage à cette belle équipe de Belgique quand même qui nous a fait vibrer jusqu’au bout. Allez les Bleus! »