Pour le moment, les résidents du Restigouche doivent se déplacer pour déposer au recyclage le papier, le carton, les boîtes de conserve ainsi que certains contenants de plastique dans des lieux centraux..

Or, la cueillette se fera à domicile, toutes les deux semaines, dès la première semaine du mois d'octobre.

« On va livrer des bacs bleus à chaque résidence du Restigouche », explique Ian Comeau, gérant de la division des déchets solides à la Commission des services régionaux du Restigouche.

Environ 8250 bacs bleus seront livrés cette semaine dans chaque communauté et distribués par la suite aux résidents.

Des nouveaux bacs de recyclage seront distribués sous peu aux résidents du Restigouche. Photo : Radio-Canada

Une campagne de sensibilisation sera aussi menée en août et en septembre. Celle-ci expliquera entre autres aux résidents quelles sont les matières recyclables.

Près de 14 000 lettres explicatives ont déjà été envoyées dans le Restigouche jusqu'à présent.

« On ramasse environ 300 à 325 tonnes de recyclage par année. En implantant ce programme, on pense être en mesure de récolter jusqu'à 1200 tonnes par année », explique Ian Comeau.

Bonne réaction dans la communauté

Les résidents ont déjà hâte à la première collecte : « C'est une idée fantastique ! », lance Eugène Bernard, un résident de Charlo.

« Quand on vient déposer notre recyclage, c'est plein parfois et là, il faut attendre et revenir », déplore-t-il.

Même son de cloche chez une autre résidente de la région, Cynthia Poussard : « Ça va sauver un voyage donc ce sera beaucoup plus facile. Aussi, ça ne s'accumulera pas à la maison, car on pourra mettre ça régulièrement au chemin ».

Les résidents du Restigouche doivent se débarrasser eux-mêmes de leurs matières recyclables dans des centres de collecte. Photo : Radio-Canada

Pour des raisons financières, la Ville de Campbellton n'a pas adhéré au programme régional lors de son lancement.

Mais selon la mairesse Stéphanie Anglehart-Paulin, la ville se joindra à l'initiative dès janvier 2019.

Le Restigouche devient la sixième région de la province à offrir un programme de recyclage.