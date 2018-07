La peine a été prononcée par la juge Colleen Suche qui a indiqué avoir tenu compte des remords exprimés par M. Simicki et du fait qu’il avait reçu du soutien psychologique. Il n’en demeure pas moins que les gestes posés, a-t-elle dit, n’auraient pas pu avoir de pires conséquences.

Ron Siwicki ayant déjà passé un mois en prison, il lui reste deux mois de sa sentence à purger.

Des amis et des membres de la famille de Ron Siwicki étaient présents au tribunal pour le prononcé de sa peine. Certains d'entre eux pleuraient quand la juge a prononcé la peine et M. Sawicki les a salués de la main.

En janvier, Ron Siwicki a plaidé coupable de négligence criminelle entraînant la mort de sa mère Elizabeth Siwicki devant la Cour du banc de la reine à Winnipeg. Mme Siwicki était âgée de 89 ans et souffrait de démence.

Retour sur les événements

Tombée de son lit en novembre 2014, Elizabeth Siwicki n'a pas pu se relever. Comme elle refusait d'aller à l'hôpital et qu'il était incapable de la bouger, son fils l'avait laissée sur le sol là où elle était tombée pendant plus de trois semaines avant qu’elle ne meure. Entre temps, il la nourrissait de suppléments alimentaires liquides et d’eau.

Le tapis sur lequel gisait Mme Simicki était déformé par ses défections quand elle est morte. Cette dernière a développé des plaies de lit si graves qu’elles ont atteint ses os et entraîné sa mort, selon l’autopsie.

Ron Siwicki a déclaré à la cour qu'après la mort de son père et de sa soeur en milieu hospitalier il est devenu le principal fournisseur de soins de sa mère. Il lui a alors promis qu’elle pourrait mourir à la maison comme elle le souhaitait. Il a ajouté qu’il n’était cependant pas en mesure de faire face à la santé déclinante de sa mère.

Il a dit avoir tenté de prendre soin d’elle et, quand il l’a trouvée morte, il a voulu nettoyer sa dépouille avant d’appeler l’ambulance.

Ron Siwicki a pleuré devant la cour le mois dernier en disant qu’il avait été l’aidant de sa mère et qu’elle ne voulait pas aller à l’hôpital.

Il a aussi déclaré qu’il avait vécu avec ses parents toute sa vie, qu’ils lui interdisaient de quitter la ville et que sa mère le décourageait d’avoir des relations amoureuses.