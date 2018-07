À compter de mercredi, il faudra respecter une distance d’approche minimale de 100 mètres pour la plupart des baleines, des dauphins et des marsouins, avec des variations de distance pour certaines espèces telles que l’épaulard.

Au Cap-Breton, il y a quelques jours déjà que les bélugas s’approchent des bateaux et vont à la rencontre de ceux qui pratiquent la planche à rame dans les eaux au large d’Ingonish. Plusieurs témoins ont partagé des images et des vidéos en ligne.

Début du graphique (passez à la fin) Fin du graphique (passez au début)

Bernie Lamey, un résident d’Ingonish, a partagé sur Facebook une vidéo dans laquelle les bélugas viennent à sa rencontre dans l’eau. « Ils s’approchent à quelques pouces. Ils ne vous touchent pas vraiment, mais ils viennent très près », dit-il.

Levon Drover, qui a partagé sur Instagram une vidéo des bélugas prise des airs à partir d’un drone et sous avec une caméra sous-marine, s’est dit impressionné de voir les plaisanciers agir d’une façon qu’il juge « très responsable » autour des animaux, attendant qu’ils s’éloignent de leurs bateaux avant de se remettre en route. « Tous ces gens sur ces bateaux étaient extatiques d’avoir la chance de voir cela », relate-t-il.

Mais en Nouvelle-Écosse, la Marine Animal Response Society (MARS), un organisme voué à la protection et la recherche sur les animaux marins, ne partage pas cet optimisme et ne se montrait pas amusée.

« Nous avons entendu parler de gens qui nagent avec les animaux, qui essaient de les approcher ou de les caresser », dit Tonya Wimmer, directrice de MARS. « C’est assez inquiétant. »

Pêches et Océans Canada réagit donc rapidement pour assurer la protection de ces bélugas en modifiant son Règlement sur les mammifères marins.

« Les modifications [au règlement] ne visent pas à contrôler si les bélugas s’approchent ou non des bateaux », précise Corey Webster, un agent de conservation et de protection chez Pêches et Océans Canada.

Il explique que le ministère veut éviter que des gens dérangent et harcèlent les mammifères marins avec leurs embarcations, prennent en chasse les animaux, risquant par le fait même de séparer les mères de leurs petits.

M. Wesbter n’a pas dévoilé le montant des pénalités qui pourraient être infligées aux contrevenants s’approchant à moins de 100 mètres des animaux marins, se limitant à dire que celles-ci seraient déterminées au cas par cas.