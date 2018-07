Un texte de Jean-François Morissette

Le propriétaire de la compagnie, Kasper Wabinski, estime qu’il y avait une occasion d'affaires après l'annonce de Greyhound Canada.

Kasper Transportation offre des services dans de petites communautés en utilisant notamment des véhicules de plus petite taille. Sa flotte compte 25 véhicules pouvant accommoder entre 11 et 40 passagers.

« Peut-être que Greyhound n’avait pas assez de clients, mais nous, nous avons une flotte plus petite et nous pouvons nous adapter plus facilement à la réalité du marché », déclare-t-il.

À partir du 31 octobre, Kasper Transportation offrira un lien direct entre Winnipeg et Thunder Bay. Des liens entre Winnipeg, Regina, Saskatoon et Prince Albert seront aussi ajoutés à la fin octobre.

La compagnie s’est aussi engagée à ajouter des liaisons entre Thunder Bay et White River dès le 1er septembre.

Greyhound Canada justifie de ne plus desservir une partie du pays par une baisse d'achalandage de 41 % depuis 2010, sur ses trajets.

Un autobus de l'entreprise Kasper Mini-Bus Photo : Facebook/Kasper Mini-Bus

Pas de changement chez Ontario Northland

Jointe par Radio-Canada, Renée Baker, responsable des communications de la compagnie Ontario Northland, confirme que la compagnie de transport ne modifiera pas ses services en réponse à l’annonce de son compétiteur.

Nous surveillons continuellement les demandes des passagers et les possibilités d'améliorer nos trajets. À l'heure actuelle, nous ne pouvons pas spéculer sur d'autres liaisons possibles. Renée Baker, responsable des communications d'Ontario Northland

Ontario Northland offre depuis peu un service de transport entre plusieurs municipalités de l’île Manitoulin. La compagnie propose également un service de transport en autocar entre Hearst et Sault-Sainte-Marie.