Plusieurs cellules orageuses se déplacent à travers le Nouveau-Brunswick. Notamment, un orage violent dans les environs de Caraquet se dirige vers l'est-nord-est à 60 km/h. Selon le radar, l'orage s'accompagne de rafales à plus de 90 km/h et possiblement à plus de 140 km/h.

De la grêle est déjà tombée à certains endroits, comme à Pigeon Hill.

De gros morceaux de grêle sont tombés sur Pigeon Hill, dans le nord du Nouveau-Brunswick. Photo : Radio-Canada/Nadia David Chiasson

De très fortes rafales peuvent endommager des bâtiments, déraciner des arbres et emporter de gros véhicules hors de la route. De la pluie forte par endroits est également possible. Tout orage qui se formera s'accompagnera probablement de nombreux éclairs. La foudre tue et blesse des Canadiens chaque année.

De gros morceaux de grêle sont tombés dans la région de Pigeon Hill, dans le nord du Nouveau-Brunswick. Photo : Radio-Canada/Nadia David Chiasson

Une alerte d'orages violents est émise lorsqu'il y a ou qu'il y aura des orages qui s'accompagnent ou qui s'accompagneront probablement d'au moins un des éléments suivants : grosse grêle, vents destructeurs ou pluies torrentielles.