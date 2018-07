Les ménages de la province devraient payer environ 40 $ de moins sur leur facture annuelle de chauffage, selon la ministre responsable de SaskEnergy.

Si le marché du gaz naturel reste bas, nous nous attendons à ce que les clients voient leur facture de chauffage baisser cet hiver. Bronwyn Eyre, ministre de l'Énergie et des Ressources de la Saskatchewan

Bronwyn Eyre dit travailler à l’application de ce changement de taux de facturation, qui devrait entrer en vigueur à compter du 1er novembre, si elle est approuvée. Sa validation dépend notamment de la commission d’examen des tarifs et des évolutions du marché.

La société d'État a remis au gouvernement provincial des dividendes de 39 millions de dollars pour la dernière année fiscale, qui cumule trois records de consommation à cause du froid.

Une consommation en constante augmentation

SaskEnergy affirme qu'elle devra augmenter ses importations de gaz naturel à partir des autres provinces, car la production locale n’est pas suffisante pour répondre aux besoins croissants de la Saskatchewan.

L'entreprise a gagné près de 15 % de nouveaux clients en 10 ans et offre aujourd’hui des services à plus de 394 000 ménages. Elle a investi 109 millions de dollars en 2017-2018 pour sécuriser plus de 85 000 km de pipelines, et a réduit ses coûts de 4,2 millions durant la même période.