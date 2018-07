Dans la chanson Master Teacher, les artistes Erykah Badu et Georgia Anne Muldrow utilisent à plusieurs reprises l’expression « I stay woke ». Selon plusieurs sources, elles auraient été à l’origine de la popularisation de cette expression. Cette dernière fait référence à l’expérience des Noirs en Amérique qui sont conscients des luttes de leurs ancêtres et de celles qu’ils ont eux-mêmes à mener pour obtenir un monde plus égalitaire.