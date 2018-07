Venez danser au son de ces artistes locaux ou de renommée internationale. Les concerts sont présentés du lundi au vendredi, de midi à 13 h, du 10 juillet au 17 août 2018.

Originaire de Veracruz au Mexique, Son de Madera crée une expérience musicale et culturelle unique. Le groupe offre une musique traditionnelle lyrique avec ses cordes et ses voix puissantes.

Peu de gens consacrent leur vie à maintenir un art en vie comme le fait Jimmy "Duck" Holmes. À 70 ans, il est le dernier interprète du style de blues Bentonia et le propriétaire du juke point, ce bar à la fois salle de spectacle et salle communautaire, le plus ancien du Mississippi.

Little Miss Higgins

La talentueuse Little Miss Higgins apporte sa voix puissante et ses chansons poétiques aux Midis musicaux pour une heure de rock country blues. Enracinée dans la culture canadienne, la musique de Little Miss Higgins est entraînante, amusante et passionnée.