Exemple

« Moi, je n’ai absolument rien d’un révolutionnaire, sauf quand il est question de technologie, expliquait Olivier Niquet au micro d’On dira ce qu’on voudra en octobre 2017. Je suis un early adopter, comme on dit. Un adopteur [utilisateur] précoce. Et ça, ça implique souvent des déceptions, quand la révolution n’est pas si révolutionnaire que ça finalement. »

Ce qu’en dit l’Office québécois de la langue française (OQLF)

Dans le dictionnaire terminologique de l’OQLF, on propose depuis 2010 d’utiliser l’expression « acheteur précoce » ou « acheteur pionnier ». On fait ainsi référence aux clients qui acquièrent rapidement un produit nouvellement apparu sur le marché. L’équipe d’On dira ce qu’on voudra propose « utilisateur précoce », car les utilisateurs peuvent maintenant se procurer de plus en plus de produits technologiques gratuitement, ce qui fait d’eux des consommateurs, mais pas nécessairement des acheteurs. De plus, même si c’est ce qu’a dit Olivier Niquet à notre micro, le mot « adopteur » n’existe malheureusement pas encore en français.