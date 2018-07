Les parents du joueur des Broncos de Humboldt Adam Herold, mort dans la collision du 6 avril, ont déposé une poursuite contre le chauffeur Jaskirat Singh Sidhu, la compagnie du camion semi-remorque et le fabricant de l'autocar de l'équipe. Un montant indéterminé en dommages et intérêts est réclamé par les demandeurs, soit Russell Harold, Raelene Herold et la succession d'Adam Herold.