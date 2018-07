À la suite d'un jugement convenu avec le Collège des médecins naturopathes de la Colombie-Britannique, Allan Strauss a remis sa licence au Collège la semaine dernière. Le jugement convenu est survenu après qu'il eut avoué avoir injecté du phénol à une patiente sans lui donner toutes les informations nécessaires sur ce produit.

M. Strauss a aussi créé un faux formulaire de consentement pour tenter de cacher son infraction, selon le Collège des médecins naturopathes.

Selon cette entente, le naturopathe n’a pas le droit de demander le rétablissement de sa licence avant 4 ans et doit payer 10 000 $ pour les frais engagés lors de l’enquête du Collège en plus de 10 000 $ d'amende.

En dehors des qualifications des naturopathes

Les naturopathes de la province n’ont pas le droit d’administrer du phénol, une substance avec des résultats semblables au Botox et qui est souvent utilisée pour contrôler des spasmes musculaires chez les victimes d’accident vasculaire cérébral ou de blessures au cerveau.

M. Strauss a également délivré des ordonnances pour des produits qui ne sont pas du ressort des naturopathes comme la testostérone, le remplacement de la testostérone Delasteryl, les calmants clonazepam et lorazepam, un supplément de fer et l’hormone DHEA, selon le Collège.

M. Strauss a reçu l'ordre du Collège de cesser de pratiquer des injections à des fins esthétiques et non médicales pendant que se déroulait l'enquête en 2016. Il a avoué avoir défié cet ordre à deux reprises, ce qui a mené à sa suspension l'été dernier.

Selon la réceptionniste de son ancienne clinique qui a répondu au téléphone lundi, il a pris ses distances avec l'entreprise Salveo Naturopathic & Skin Care. D'autre part, sur le site web de l'entreprise, le nom de M. Strauss ne figure plus sur la liste des naturopathes qui y pratiquent.

M. Strauss a déjà été suspendu pendant sept jours en 2015 après avoir injecté une contrefaçon non stérile du Juvederm à des patients. Il a alors dû faire une formation en éthique de six semaines et payer une amende de 10 000 $.

D'autre part, il y a six ans, il a fait face à une poursuite lancée par une ancienne patiente de sa clinique de thérapie au laser à Maple Ridge. Elle disait avoir subi des blessures permanentes au visage en raison d'un traitement raté. M. Strauss et la clinique ont affirmé que les brûlures étaient dues à des conditions préexistantes et la poursuite a été réglée à l'amiable.