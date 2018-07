Un texte de Thomas Deshaies

Ce sont 27 équipes provenant de 7 pays qui seront de la partie. Elles proviendront notamment de la France, du Japon, de la Nouvelle-Zélande, de la Thaïlande et du Mexique.

La présidente du conseil d'administration du Tour de l'Abitibi, Suzanne Fortin, explique toutefois qu'il y aura une forte prédominance d'équipes canadiennes et américaines. Parmi les équipes régionales, 10 proviennent des États-Unis, 9 du Canada et une de la France.

« On est la seule étape hors Europe de la Coupe des nations. Donc, il y a une prédominance de participation au niveau des équipes canadiennes et américaines. Mais on a toujours des équipes de plus loin et on est très fier de les accueillir », explique Mme Fortin.

L'équipe des États-Unis est à surveiller

L'équipe des États-Unis est encore une fois à surveiller cette année, alors que les maillots brun et orange de la dernière édition avaient été remportés par les Américains.

« L'équipe américaine est très forte, puisqu'il y a le gagnant du Tour de l'année dernière qui va participer, commente Mme Fortin. L'équipe de la France vient ici avec leur équipe nationale et pour la première fois, il va y avoir une deuxième équipe de club cette année. On peut sentir qu'il va y avoir une effervescence de ces deux pays pour alimenter la compétition. »

Des coureurs provenant de sept pays participeront au 50e Tour de l'Abitibi. Photo : Radio-Canada/Mélanie Picard

Aides financières

Le gouvernement fédéral a profité de l'occasion pour annoncer une aide financière de près de 150 000 $ sur trois ans, plus spécifiquement pour soutenir les activités de commercialisation du Tour à l'extérieur de la province.

Le gouvernement du Québec accordera quant à lui une aide financière de 103 000 $ pour cette édition.