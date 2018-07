Ambulance Nouveau-Brunswick a obtenu l’agrément avec mention d’honneur.

Agrément Canada est un organisme à but non lucratif qui a pour objectif d’améliorer les soins de santé au pays. Ses membres évaluent les différents pourvoyeurs de soins de santé à partir de plus de 300 normes établies.

« C'est un système de pointage et, d’après le rapport, on a obtenu les meilleurs résultats de tous les services médicaux d’urgence au pays », indique Richard Losier, président de Services de santé Medavie Nouveau-Brunswick et directeur général d’EM/ANB inc.

Il dit toutefois qu'Ambulance NB ne va pas pour autant s'asseoir sur ses lauriers : « Le système n’est parfait et je pense qu’il ne le sera jamais, mais de gros efforts sont faits pour améliorer nos services ».

« On sait par exemple que la population est vieillissante et chaque jour on réfléchit à comment on peut changer certaines choses », ajoute le président de Services de santé Medavie Nouveau-Brunswick.

Quelques critères n'ont pas été remplis par Medavie, comme le transfert des patients et tout ce qui entoure la collaboration avec les familles des patients.

Le respect du bilinguisme n’était pas évalué

Le respect du bilinguisme n'a pas été évalué par Agrément Canada, bien que l'obligation de rendre les services médicaux accessibles dans les deux langues soit une loi au Nouveau-Brunswick.

« Ils ont mentionné dans le rapport que la province était unique à cause du bilinguisme et en sont venus à la conclusion que nos services offerts étaient différents, mais ils n'ont pas évalué l'offre de services dans les deux langues », explique Richard Losier.

Richard Losier, président de Services de santé Medavie Nouveau-Brunswick et directeur général d’EM/ANB inc. Photo : Radio-Canada

Plusieurs organismes francophones du Nouveau-Brunswick dénoncent depuis plusieurs années le fait qu'Ambulance NB n'offre pas, selon eux, un service bilingue.

De plus, les délais d'attente pour les ambulances en milieux ruraux au Nouveau-Brunswick ont été sévèrement critiqués au cours de la dernière année.