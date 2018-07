Dre Lisa Porter, qui donnera le cours, dit que beaucoup de recherches différentes sur le cancer sont faites dans la région.

Les étudiants et les chercheurs travailleront de concert dans le but de mieux communiquer et expliquer les résultats des recherches au public.

Le public ne comprend pas nécessairement toutes les avancées qui ont été faites récemment. Je crois que c’est dû au fait que les scientifiques ne sont pas des communicateurs nés; nous ne savons pas comment vendre nos histoires. Dre Lisa Porter

Les étudiants auront l’occasion de développer des liens professionnels avec les chercheurs de la région. Le public sera d’ailleurs invité à une journée éducative organisée par les étudiants du cours.