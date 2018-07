Le géant américain de la vidéo sur demande, qui continue ainsi de développer son offre en humour, offrira 30 minutes de monologue à chacun des artistes, issus de différents coins du monde.

Parmi les Canadiens, on retrouve aussi K. Trevor Wilson, Dave Merheje, Deanne Smith et Ivan Decker.

Ce nouveau projet qui ne porte encore aucun titre sera d’abord tourné en français au festival Juste pour rire, qui commence le 14 juillet prochain.

D’autres tournages sont prévus à São Paulo, Mexico, Mumbai, Berlin et Amsterdam, indique le magazine The Hollywood Reporter. Des numéros seront tournés dans leur langue d’origine, allant de l’anglais à l’arabe en passant par l’allemand et le portugais.

« Peu de choses peuvent surpasser la découverte d’un nouvel humoriste qu’on aime », a déclaré la vice-présidente des séries originales documentaires et humoristiques chez Netflix.

« Avec cet événement, nous créons une véritable expérience de festival pour nos membres qui peuvent parcourir le monde pour trouver les nouvelles voix de l’humour », a-t-elle poursuivi.

Tous les épisodes seront présentés en même temps en 2019 à une date non définie.