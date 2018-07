James Forcillo avait tiré deux séries de coups de feu en direction de Sammy Yatim, 18 ans, qui se trouvait seul dans le tramway en tenant un couteau dans sa main.

Image d'une vidéo de surveillance du tramway dans lequel se trouvait Sammy Yatim, brandissant un couteau, avant d'être abattu par la police Photo : Procès Forcillo

En 2016, un jury avait acquitté le policier d'une accusation plus grave de meurtre au second degré relativement à la première série de coups de feu qu'il avait tirée et qui avait tué le jeune homme.

Le jury l'avait toutefois trouvé coupable de tentative de meurtre en lien avec la deuxième série de coups de feu, tirée quelques secondes plus tard alors que Sammy Yatim était étendu au sol.

Les avocats de James Forcillo en avaient appelé du jugement, mais la plus haute cour de l'Ontario avait rejeté l'appel en avril, affirmant que la deuxième salve de coups de feu était inutile et excessive .