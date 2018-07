L'usine de Brompton a investi plus de 500 millions dollars au Québec pour la conversion d'équipements existants, l'achat de nouveaux équipements ainsi que la modernisation de certaines installations. En Estrie, ce sont 52 millions de dollars qui ont été investis dans cette modernisation.

D'ici trois ans, l'usine de l'arrondissement Brompton aura cessé complètement la production de 200 000 tonnes de papier journal par année et se consacrera exclusivement aux nouveaux produits,

Kruger soutient ainsi avoir contribué du même coup à protéger plus de 1200 emplois en Mauricie, en Estrie et dans Lanaudière.

Des exemples de papiers de spécialité qui sont fabriqués à l'usine de l'arrondissement Brompton. Photo : Radio-Canada/Brigitte Marcoux

Le projet de diversification touche en particulier l'usine de papier journal de Brompton et l'usine de papier couché Wayagamack et vise à compenser la décroissance de produits traditionnels tels que le papier journal et autres papiers pour publications.

La production de ces nouveaux produits commencera d'ici la fin de juillet