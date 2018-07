Traduction maison du verbe « friend zone (to) ». Action de rendre platonique une relation dans laquelle il y avait une ambiguïté sexuelle. En général dans cette situation, une des deux personnes (généralement un homme) aurait souhaité plus qu'une amitié. Une personne se trouve dans la friend zone ou dans la zone platonique quand elle éprouve des sentiments amoureux, mais non réciproques envers son ami.