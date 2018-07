Cela dit, certains internautes avaient, à l’époque de la diffusion de la chronique en 2016, critiqué l’expression, soulignant qu’elle pouvait faire préjudice aux personnes trans, qui n’ont pas nécessairement de pénis. Ce à quoi Audrey PM avait répondu que « phalluspliquer » permettait alors mieux de mettre de l’avant la symbolique de la masculinité toxique qu’elle estime être à l’origine du comportement, et non l’organe.

Exemple

L’auteure et journaliste Rebecca Solnit a été la première à mettre le doigt sur ce problème, sans lui donner de nom, dans le livre Man Explain Things to Me, dans lequel elle raconte entre autres comment un homme plus âgé lui avait conseillé à plusieurs reprises de lire un livre sur un sujet donné sans se rendre compte qu’elle en était elle-même l’auteure.



Ce qu’en dit l’Office québécois de la langue française (OQLF)

En date du 22 juin 2018, l’OQLF ne s’était pas encore penché sur le phénomène, mais de nombreux médias, dont Radio-Canada, ont plutôt commencé à utiliser l’expression « mecspliquer », qui est en soi correcte, mais qui ne fonctionne pas à l’oral, parce qu’on la confond avec « m’expliquer », et qui est beaucoup moins drôle que « pénispliquer », d’où la préférence d’On dira ce qu’on voudra pour la seconde traduction.