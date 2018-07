Des amis et des collègues ont confirmé que l’ancienne gendarme Krista Carle s’était suicidée vendredi. Elle avait 53 ans.

Mme Carle a milité pour que la responsabilité du corps de police soit reconnue. Elle avait raconté sa propre expérience à CBC News après que son ancienne collègue Catherine Galliford eut lancé l’alerte sur le harcèlement sexuel en novembre 2011.

Elle parlait aussi ouvertement de sa lutte contre le syndrome du stress post-traumatique (SSPT) et a finalement quitté la GRC pour des raisons médicales après 19 ans de travail.

Lettre à Ralph Goodale

Dans une lettre adressée en mai 2016 au ministre de la Sécurité publique, Ralph Goodale, Mme Carle a indiqué avoir vécu 35 cas de harcèlement, d'agression sexuelle et d’intimidation de la part de ses collègues et de ses supérieurs. Elle travaillait au sein de la GRC en Alberta.

Mme Carle a tenté de relancer sa carrière en Colombie-Britannique après avoir réglé une poursuite en Alberta, mais a déclaré à M. Goodale que, à cause de son SSPT, elle était « incapable de [s'en] sortir et [que son] mariage s’est effondré, [elle avait] perdu [ses] enfants et [sa] carrière ». Finalement, elle s’est installée sur l’Île de Vancouver.

Tori Cliffe a rencontré Krista Carle lors d’une enquête sur des agressions contre les deux femmes par un supérieur en Alberta en 2004.

« Elle a transformé toute la négativité en quelque chose de positif. Elle ne s’est pas laissée faire », a raconté Mme Cliffe.

« Elle a amélioré la vie pas seulement pour les femmes de la GRC, mais pour tout le monde. Pour créer un meilleur milieu de travail et s'assurer que les personnes sont responsables de leurs gestes. C’était ça, son but : la responsabilité pour les employés. »

Mme Carle a terminé sa formation policière en 1991 avec Mme Galliford et Janet Merlo, la plaignante principale d’un recours collectif de harcèlement et d’agression sexuelle au sein de la GRC.

Le recours collectif a été réglé avec le gouvernement fédéral en 2016 pour 100 millions de dollars.

Un nouveau recours collectif potentiel a déposé des plaintes pour harcèlement contre la GRC le mois dernier et réclame 1,1 milliard de dollars en indemnisations. Les allégations n'ont pas été prouvées devant les tribunaux.