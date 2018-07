Geneviève Lalonde est surnommée « la fusée acadienne » avec raison. La coureuse a récemment terminé septième aux Jeux du Commonwealth et faisait partie de la délégation canadienne aux Jeux olympiques de Rio 2016, où elle est arrivée seizième. Ces honneurs ont été récoltés à l’épreuve du 3000 m steeple, sa spécialité, dont elle détient le record canadien. Elle vous donne ses conseils pour améliorer votre performance en course à pied.

Par quoi devrait commencer un coureur débutant?

La bonne chose, c’est que, pour la course à pied, on a vraiment juste besoin de souliers, ensuite, on peut commencer. Je suggère souvent aux débutants de faire deux choses : d’abord, se trouver un ami avec qui courir. Ça peut se faire en rejoignant un groupe de course, mais il faut simplement trouver quelqu’un pour se tenir responsable de l’engagement. Ensuite, avoir un objectif. Ça peut être un objectif personnel comme sortir dehors plus souvent, ou ça peut être de terminer une compétition. Il y a des courses de toutes sortes, c’est certain que chaque personne peut trouver quelque chose pour elle.

Quels sont tes trucs de pro pour les personnes qui pratiquent la course à pied de façon récréative?

Le truc de pro, c’est d’écouter son corps. Même si l’on a un plan ou un objectif, tout peut changer en l’espace d’une minute. Si l’on se sent très bien [pendant l’entraînement], on utilise cette énergie pour repousser ses limites. Si l’on commence à courir et qu’on se sent lourd et fatigué, sortir pour seulement 10 minutes de course peut faire une différence sur la santé physique et mentale.

Quelle erreur les coureurs amateurs font-ils le plus souvent?

Courir la même distance à chaque sortie. C’est bien de simplement sortir, mais de faire le même circuit chaque fois peut devenir ennuyant. Le mieux, c’est d’avoir une routine de semaine en semaine, mais d’y inclure une journée facile, une journée plus longue et une journée de vitesse, [ce qui] peut simplement signifier d’ajouter de 1 à 5 minutes de course plus rapide à la fin d’une sortie.

Quels sont les autres faux pas à éviter?

C’est toujours bien de diversifier ses mouvements. Cela peut se faire en pratiquant un autre sport ou, si l’on a un horaire chargé, en faisant simplement des étirements dynamiques après la course.

As-tu un lieu de prédilection au Canada pour pratiquer ton sport?

C’est sûr que je suis un peu biaisée, mais j’adore courir au bord de la mer, surtout dans les sentiers en Acadie. La baie de Fundy est composée de merveilles. La montée et la descente de la marée, l’air frais qui frappe la peau, c’est quelque chose qu’on ne peut pas décrire en mots.

Mais l’endroit que je porte dans mon cœur, c’est les plaines d’Abraham, à Québec. J’ai de très bons amis qui m’ont aidée à trouver une passion pour la course [à cet endroit], et même les journées où le vent froid remonte la falaise et que les montées et descentes semblent énormes, cet endroit paraît magique.

La montée du mont Royal est spéciale, parce que mon père nous contait toujours des histoires de son temps, à quel point c’était grand, et en hiver comme en été, on y trouve toujours des gens d’un peu partout qui se rassemblent simplement pour faire du sport. Monter quand le soleil est tout près de son coucher ou de son lever offre un spectacle à ne pas manquer, et [l’ascension] semble beaucoup moins difficile!

Visitez notre portail consacré aux vacances