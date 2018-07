Si elle est approuvée, cette modification permettra aux propriétaires de maisons individuelles, de duplex et de maisons en rangée d'aménager et de louer leur sous-sol.

Certaines restrictions seraient toutefois applicables. Les logements devront notamment avoir leur propre cuisine et salle de bain et une entrée indépendante. Un stationnement devra être fourni, à l'exception du centre-ville où le transport en commun est facile d’accès. Les logements en sous-sol ne seront pas non plus autorisés dans les zones inondables.

Le comité consultatif sur le logement de Windsor travaille avec la municipalité sur l’élaboration de cette politique depuis 2012.

Selon le planificateur urbain Greg Atkinson, ce type de logements seront probablement abordables en raison notamment de leur taille, bien inférieure au reste de la maison. Il précise toutefois qu'il n'y aura aucune garantie dans ce domaine.

Une approche qui ne fait pas l'unanimité

Caroline Taylor, une résidente de Windsor, est toutefois contre ces changements. Selon elle, ils risquent de transformer le visage de certains quartiers, comme c’est arrivé sur la rue Victoria.

Il n’y a pas de meilleur moyen de tuer une communauté que d’y introduire des duplex à louer partout. Personne ne veut de locataire dans son quartier , affirme Taylor.

Les recommandations du comité planificateur doivent être approuvées par le conseil municipal.