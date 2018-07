Devant une maison murée et recouverte de graffitis, des jantes de bicyclettes sont empilées contre la maison. C’est un lieu de consommation de méthamphétamine, et un atelier de découpage de vélos.

« La maison était remplie de vélos, du sous-sol jusqu’au troisième étage », affirme l’homme qui a été embauché pour remettre la maison en ordre, Blair Jonasson.

Je suis rentré et partout, il y avait des seringues, des vêtements, des bicyclettes volées et des cafards. Je ne pouvais pas voir le plancher. Blair Jonasson

Dans la maison, il y avait des pièces de vélo éparpillées un peu partout. L’unique habitante de la maison dit qu’elle les a trouvés dans le quartier. M. Jonasson croit qu’il y avait plus de 60 bicyclettes dans la maison voilà deux semaines.

Un cadre de vélo rapporte de 3 $ à 10 $ aux parcs de ferraille de la ville, il peut être vendu en ligne, ou encore échangé contre une dose de méthamphétamine.

Le président du comité des résidents du nord de Pointe Douglas, Sel Burrows, s’indigne des appels affolés de ses voisins : « [Ils disent] je les entends scier des vélos avec une scie à métaux ».

« On parle des vélos très chers, mais ces [racailles] volent des vélos à des enfants. [...] Lorsqu’une personne de la classe moyenne perd un vélo cher, c’est une atteinte à la vie privée, toute sorte de choses. Mais lorsqu’une famille plus pauvre parvient à obtenir des vélos pour les enfants, ou pour se rendre au travail, et que ces vélos sont volés, c’est une énorme perte financière, et ça démoralise la communauté », ajoute-t-il.

Ronnie Edward Beaulieu habite à côté d’un atelier de découpage de vélos volés dans le nord de Pointe Douglas. Des bicyclettes en pièce gisent dans le jardin du voisin, partiellement recouvert d’une bâche.

Il parle d’un va-et-vient constant de bicyclettes. « Parfois, ils me demandent si je veux acheter le vélo pour 400 $… et puis ils me l’offrent pour 50 $. Je leur réponds que je n’ai pas d’argent. »

Frustration pour la police

M. Beaulieu note que la police se rend à la maison voisine presque tous les jours. Le Service de police de Winnipeg a refusé une demande d’entrevue, mais des policiers qui patrouillent dans le quartier ont confié qu’ils étaient frustrés. Des pièces sont vendues et des vélos sont reconstruits, alors c’est très difficile d’arrêter qui que ce soit.

Ronnie Edward Beaulieu habite à côté d'un atelier clandestin de découpage de vélo. Photo : Radio-Canada

Il faut un mandat de perquisition pour fouiller des propriétés, et de toute façon, peu de personnes enregistrent le numéro de série de leur vélo et rapportent le vol à la police.

Joanne Harper estime qu’elle a récupéré environ 80 $ en pièces de vélo en se baladant dans la ville avec un chariot. Elle ramasse les pièces de vélo abandonnées par les voleurs. Elle échange la ferraille contre du liquide ou construit un nouveau vélo, qui peut être vendu de 40 $ à 50 $.

« Il y a des pièces partout, à la fin d’une journée, il y a potentiellement de quoi bâtir un vélo ou deux », affirme-t-elle.

Lorsque CBC cherchait à parler avec le propriétaire d’un parc de ferraille près de la rue Main au sujet du prix de la ferraille et de la fréquence d’échange de bicyclettes, un homme dans une camionnette blanche chargée de vélos est arrivé.

Il a demandé à ne pas être photographié. Par la suite, il s’est rendu à un véhicule de CBC pour réclamer qu’on ne le filme pas. Lorsqu’il a été interrogé sur l’origine des vélos dans sa camionnette, il a dit qu’ils les avaient achetés, et qu’ils n’étaient pas volés. Il a aussi affirmé qu'il est psychologue et médecin.