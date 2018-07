L’organisation, qui entend représenter les quelque 37 000 personnes hébergées, dénonce depuis des années la faiblesse des services offerts dans le réseau public. Dans sa requête, elle donne en exemple l’histoire de Daniel Pilote, qui, à titre de demandeur, incarne les membres du groupe.

Âgé de 56 ans, M. Pilote réside en CHSLD depuis 2014 en raison d’une paralysie causée par la dystrophie musculaire. Il se plaint de soins dont la qualité est « inadéquate, insuffisante et déficiente », notamment parce que les préposés bénéficient de 10 minutes pour le laver, le préparer et l’habiller le matin.

Il note aussi qu’il est traité par des employés « surchargés et épuisés », qui se trompent dans sa médication, et qu’il n’est pas lavé adéquatement, en plus d’être déplacé avec un certain manque de délicatesse entre son lit et son fauteuil roulant, ce qui le blesse à l’occasion.

Il se sent humilié, maltraité et déprimé. Sa volonté de voir et d’interagir avec les autres est grandement amoindrie, ce qui affecte considérablement sa qualité de vie et ultimement son désir de vivre. Extrait de la requête en action collective

Selon le Conseil pour la protection des malades, ce cas est typique de ce que vivent l’ensemble des personnes hébergées, en plus de démontrer le non-respect de la Loi sur les services de santé et les services sociaux. Cette loi stipule qu'un milieu de vie « substitut » doit offrir des services et des conditions de vie minimum, similaires à ceux de la vie normale des personnes à la maison.

« On pense que les gens méritent plus, et c’est leur droit d’en demander plus », clame Paul Brunet, président du Conseil pour la protection des malades, qui affirme avoir recueilli des dizaines de témoignages au cours des derniers mois, afin de préparer cette requête dans le plus grand secret.

Indemnités demandées

Les demandeurs dénoncent également le fait que certains centres d’hébergement continuent de facturer certains produits de base, telle que du dentifrice et du savon, alors qu’ils devraient être inclus dans la contribution versée pas l’usager.

Pour toutes ces raisons, les demandeurs exigent un dédommagement variant entre 250 $ et 750 $ par mois d’hébergement. Ils veulent aussi être remboursés pour les produits achetés qui auraient dû être fournis gratuitement. Enfin, ils demandent le versement de dommages exemplaires de 100 $ par mois en résidence.

Le Conseil pour la protection des malades tiendra une conférence de presse à 14 h 30 mardi afin de détailler son point de vue.