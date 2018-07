L'annonce a été effectuée à Toulouse, aux installations du géant européen, qui a présenté la nouvelle appellation ainsi que les nouvelles couleurs de l'avion.

Les appareils A220-100 et A220-300 remplaceront ainsi les CS100 et CS300, qui étaient les deux versions de l'avion développé par Bombardier dans le segment des appareils de 100 à 150 places.

Ce changement confirmé par Airbus s'effectue dans le cadre d'une harmonisation de son portefeuille de produits, puisque la C Series se trouvait tout juste sous la famille A320 de l'avionneur européen.

La semaine dernière, de passage à Mirabel, le chef de la direction d'Airbus, Tom Enders, avait affirmé qu'un changement de nom était imminent pour la C Series, confirmant ainsi les rumeurs à cet effet qui circulaient depuis quelques semaines.

Faisant référence à de nouvelles commandes, il avait également suggéré que les effets de la prise de contrôle de la C Series, en vigueur depuis le 1er juillet, pourraient s'observer au Salon aéronautique de Farnborough, qui doit débuter le 16 juillet à proximité de Londres, au Royaume-Uni.

L'officialisation du partenariat entre Bombardier et Airbus survient alors que Boeing et Embraer ont fait part de leur intention de former une coentreprise dans le secteur des avions commerciaux, qui sera contrôlée par le géant américain.

Cette alliance viendra notamment concurrencer plus férocement la C Series.