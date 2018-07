Un texte de Caroline Bourdua

Environ 3400 résidences devront patienter encore mardi avant que le courant ne soit rétabli.

Un lampadaire décapité Photo : Radio-Canada/Bienvenu Senga

C’est le secteur du nouveau Sudbury qui a été le plus touché , dit-elle.

Une tâche colossale

La toiture du presbytère de l’église de l’Annonciation dans le nouveau Sudbury n’a pas résisté aux forts vents lundi après-midi. Photo : Radio-Canada/Bienvenu Senga

Selon la responsable des communications chez Hydro du Grand Sudbury, Wendy Watson, ce sont les fils qui relient directement les foyers aux fils de la rue qui sont les plus affectés.

Un fil ici, et deux là, ce qui veut dire que le rétablissement du courant se fera de maison en maison , explique-t-elle.

Le vent a brisé de grosses branches. Photo : Radio-Canada/Bienvenu Senga

La Ville a lancé un appel à Hydro North Bay, Lakeland Hydro et Sault Ste. Mary PUC pour l’aider à réparer les dégâts.

Des équipes arriveront mardi matin et c’est plus tard en matinée qu’on aura plus de détails sur les réparations.

Des poteaux et des fils électriques ont été endommagés lors de la tempête. Photo : Radio-Canada/Bienvenu Senga

Une rafale descendante

En d’autres mots, les vents étaient en ligne droite et il ne s’agissait donc pas d’une tornade. Peter Kimbell, météorologue Environnement canada

Selon Environnement Canada, c’est une rafale descendante qui a causé ces dommages lors de la tempête. Photo : Radio-Canada/Bienvenu Senga

Les rafales descendantes atteignent des vitesses importantes qui font des dommages similaires à ce que ferait une tornade, mais les vents sont en ligne droite, selon le météorologue Peter Kimbell.

On voit des orages similaires chaque été. Il n’y a rien d’anormal, sauf qu’hier soir ç’a frappé Sudbury et pour les gens de Sudbury c’est assez rare, car ils n’ont pas vu ça dernièrement , explique-t-il.

Hydro Grand Sudbury demande aux citoyens de s’éloigner des fils qui jonchent le sol. Photo : Radio-Canada/Bienvenu Senga

Hydro du Grand Sudbury demande aux gens de demeurer au moins à dix mètres des fils électriques tombés.

La compagnie de distribution d’électricité appelle aussi aux résidents de ne pas déplacer les arbres tombés ni de les enjamber afin d’éviter les risques d’électrocution qui pourraient être mortels.