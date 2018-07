Au nombre des artistes se retrouvent Tanya Tagaq, Neko Case, Hell-on, Ndidi Onukwulu et le groupe Walk Off The Earth.

L’artiste de Regina connue sous le nom de Naturel Sympathies prépare de nouvelles chansons qu’elle entend présenter pour la première fois au Folk Fest.

Aussi, Eekwol et T-Rhyme, deux musiciennes hip-hop, se produiront en duo. Eekwol utilise sa musique comme plate-forme de diffusion pour ses messages de résistance, de révolution et de préservation de la culture et de la langue. T-Rhyme, quant à elle, tente d’illustrer sa fierté à l’égard de ses racines, tout en s’opposant au patriarcat.

Le Girls Rock Regina (GRR) sera présent au Folk Fest afin d’y organiser des jeux et des activités. Cette organisation bénévole est vouée à l’autonomisation des jeunes et des adultes auto-identifiés, transgenres et bi-spirituels par la création musicale et la performance.

Le Folk Fest de Regina se déroulera du 10 au 12 août au parc Victoria.

Les personnes intéressées peuvent se procurer un laissez-passer valide pour toute la fin de semaine au coût de 120 $. Des billets d’une seule journée sont aussi en vente au prix de 65 $.