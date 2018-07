Un texte de Vicky Boutin

L’animal a trouvé une faille dans son nouvel enclos et a réussi à prendre le large. Il ne serait pas menaçant pour l’humain.



La biologiste Christine Gagnon affirme que plus le temps passe, plus la direction du zoo est inquiète et craint de ne pas retrouver l’animal. Au départ, plusieurs signalements ont été faits par le public, mais depuis quelques semaines la bête ne semble pas avoir été vue.

Un carcajou marche beaucoup beaucoup, donc il peut se retrouver loin en forêt en ce moment. Christine Gagnon, biologiste au Zoo sauvage de Saint-Félicien

Des trappes ont été placées à plusieurs endroits pour le capturer et des appâts frais sont installés chaque jour.

C’est un magnifique animal. On espère énormément pouvoir le retrouver. Christine Gagnon, biologiste au Zoo sauvage de Saint-Félicien

Le Zoo sauvage de Saint-Félicien ne compte plus que trois carcajous depuis ce départ. Il s’agit d’une espèce en voie de disparition et le zoo multiplie les efforts pour sa conservation.