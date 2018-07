Dans les eaux situées entre Tadoussac et Pointe-des-Monts, la pêche est permise du 7 juillet au 5 août et du 15 septembre au 23 septembre.

De Pointe-des-Monts à Blanc-Sablon, à plus de 50 mètres de la rive, la pêche est permise tous les week-ends ainsi que les lundis des mois de juillet et d'août. La pêche est également permise pendant la première et la dernière fin de semaine de septembre.

Un permis de pêche n’est pas nécessaire pour pêcher la morue de façon récréative. Toutefois, Pêches et Océans Canada précise que chaque pêcheur peut conserver 15 poissons de fond par jour, dont 5 morues.

Certaines espèces sont toutefois interdites aux pêcheurs récréatifs, dont le flétan de l'Atlantique et les raies. Les pêcheurs qui ne respectent pas la réglementation s’exposent à des amendes pouvant atteindre 100 000 $.