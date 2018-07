La trajectoire de la tempête a quelque peu changé depuis la fin de semaine. Le risque de vents violents sur les côtes de l’Atlantique s’en trouve amoindri, selon Bob Robichaud, du Centre canadien de prévision des ouragans.

La pluie est davantage à craindre, selon lui.

« Pour ce qui est de Terre-Neuve, on pourrait voir des quantités de pluie assez importantes. Mais étant donné la trajectoire qu’on a présentement, les vents les plus forts associés à Chris devraient rester au large de Terre-Neuve. C’est plus la pluie qu’on regarde présentement. »

Il précise toutefois que la trajectoire de la tempête peut encore changer et apporter plus de vents forts dans la région atlantique.

Bob Robichaud, du Centre canadien de prévision des ouragans Photo : CBC

Une tempête post-tropicale au moment d'atteindre l'Atlantique

Chris a encore le statut de tempête tropicale, mais devrait s’intensifier pour devenir un ouragan d’ici la fin de l’après-midi mardi, avec des vents soutenus de 120 km/h. Au moment de passer au-dessus ou près de la péninsule d'Avalon à Terre-Neuve vendredi, elle aurait faibli pour devenir une tempête post-tropicale.

Les contrecoups de ce système devraient se faire sentir sur la côte est de la Nouvelle-Écosse à partir de jeudi après-midi, au Cap-Breton dans la nuit de jeudi à vendredi et sur l’île de Terre-Neuve vendredi matin, selon les prévisions actuelles.

La tempête progresse lentement dans l’Atlantique, mais devrait s’accélérer au cours des prochaines heures.