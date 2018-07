Le gouvernement a lancé ce programme il y a deux ans pour aider les étudiants issus de familles à faible revenu à faire leurs études dans une université ou un collège de la province financés par des fonds publics.

Marc-André Desjardins a été étonné d’apprendre qu’il ne pouvait en bénéficier. On lui a dit que le programme ne couvrait pas les études en droit ni en médecine. Il se demande pourquoi.

« J’essaie seulement d’avoir une réponse de leur part. Pourquoi n’acceptez-vous pas le programme de droit? », demande l’étudiant.

Marc-André Desjardins a porté plainte à l’ombudsman du Nouveau-Brunswick, faute d’une réponse satisfaisante du gouvernement.

Il n’a pas été possible d’avoir en entrevue le ministre de l’Éducation postsecondaire, et le gouvernement n’explique pas pourquoi les programmes de droit et de médecine sont exclus.

L’Alliance étudiante du Nouveau-Brunswick appuie l’inclusion de ces deux programmes, explique la directrice de l’organisme, Emily Blue. Elle ajoute toutefois que le gouvernement ne semble pas s’en soucier.

La croisade de Marc-André Desjardins dure plus longtemps que ses études. Il a décroché son diplôme de droit au printemps. Il estime qu’il lui faudra une dizaine d’années pour rembourser sa dette d’étude, qui s’élève à environ 50 000 $.

D’après un reportage de Shane Magee