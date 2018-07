Ce sont 540 militaires canadiens qui seront déployés en Lettonie, soit 85 de plus que prévu, a indiqué le cabinet du premier ministre par communiqué.



Tel qu’annoncé lundi par Radio-Canada, la mission canadienne de l'Organisation du traité de l’Atlantique Nord (OTAN) en Lettonie, qui a été lancée en 2016 et devait prendre fin en avril 2019, a ainsi été prolongée jusqu’en mars 2023.



Dans le cadre de l’opération REASSURANCE, les effectifs canadiens en Lettonie contribuent à la surveillance et à la police aériennes, offrent de la formation et participent aux opérations maritimes.



Au cours de son séjour en Lettonie, Justin Trudeau est allé visiter les militaires canadiens et ceux de sept autres nations alliées qui forment l'un des groupements tactiques multinationaux de l’OTAN déployés dans les pays baltes et la Pologne, et dirigé par le Canada.



« C’était un honneur de rencontrer les militaires canadiens déployés en Lettonie […] J’ai pu voir de mes propres yeux les contributions qu’ils apportent en Lettonie », a-t-il déclaré.

La mission canadienne actuelle en Lettonie Le Canada dirige un groupement tactique de l'OTAN comprenant des troupes de plusieurs pays, dont l'Italie, la Pologne, l'Espagne et la Slovaquie;

Pour l'heure, les 450 membres des Forces canadiennes déployés dans le pays sont basés au camp Adazi près de la capitale;

Le déploiement comprend des membres de la police militaire et des véhicules blindés légers;

La mission coûte annuellement 134 millions de dollars;

Le Canada apporte aussi un soutien en matière de logistique et de communications. Source : Défense nationale

Plus tôt dans la journée, le premier ministre canadien a souligné l’importance du rôle joué par l’OTAN dans le but d’assurer la sécurité et la stabilité en Europe de l’Est, lors d’un entretien avec le premier ministre letton Maris Kucinskis et le président Raimonds Vejonis.

M. Trudeau a salué le renforcement des relations bilatérales entre les deux pays.

Nous continuerons de travailler ensemble pour créer de nouvelles opportunités économiques pour les Canadiens et les Lettons. Le premier ministre Justin Trudeau

La prochaine étape pour Justin Trudeau se déroulera à Bruxelles, mercredi, où il doit assister au Sommet de l’OTAN, qui s'annonce difficile. Les tensions se sont accentuées entre ses membres et les États-Unis, notamment en raison des rapprochements de l'administration Trump avec la Russie.

Avec les informations de Louis Blouin.