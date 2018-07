« Je suis sous le choc. Un joyeux choc mais un choc quand même. Aujourd'hui j'ai rencontré mon oncologue et j'ai eu le résultat de mes scans. Plus de cancer, plus de métastases. Fini, terminado », a écrit le populaire auteur-compositeur.

Merci à ma famille, mes chums, mon médecin, mon infirmière pivot et surtout tout le personnel infirmier sans qui il n’y aurait pas de système de santé au Québec. Dan Bigras

Le 25 juin dernier, Dan Bigras confiait à Anne-Marie Dussault, sur le plateau du 24/60, qu’il attendait des nouvelles de son médecin pour cet été. « J’ai terminé ma chimiothérapie, ça fait du bien », confiait-il, optimiste.

« Je vais, pendant deux ans, être à 40 % de risque de récidive, mais je serai suivi de près », a-t-il indiqué sur sa publication Facebook, lundi.

« Donc 13 octobre 2017, opération pour retirer la tumeur, ensuite chimiothérapie jusqu'au début du mois de juin et aujourd'hui, officiellement plus rien. Je le crois pas encore », a-t-il ajouté.

Dan Bigras a affirmé que ses musiciens et lui-même se produiraient le 13 juillet à la Place du marché à Shawinigan. Selon le site internet du chanteur, des spectacles sont aussi prévus en juillet à Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson et à Saint-Jean-de-Matha.