« Nous prévoyons sortir les quatre garçons et leur entraîneur » de soccer, a déclaré Narongsak Osottanakorn aux journalistes lors d’un point de presse.



Lors de l’opération, un médecin et trois autres commandos de la marine thaïlandaise restés auprès des survivants dans la grotte seront aussi évacués.



Plus tôt mardi, un responsable du ministère de la Santé publique avait indiqué que les huit premiers enfants évacués de la grotte étaient « en bonne santé » et ne faisaient « pas de fièvre ».



« Tout le monde est en bonne santé mentale », avait indiqué Jesada Chokedamrongsuk aux journalistes réunis à l'hôpital de Chiang Rai.

Dimanche et lundi, les secouristes ont réussi à extirper 8 des 12 adolescents de la grotte dont ils étaient prisonniers depuis plus de deux semaines.

L’opération de sauvetage à haut risque, qui mobilise 90 plongeurs, dont 50 étrangers, se déroule dans la province de Chiang Rai.

Les cinq personnes qui doivent encore être secourues seraient aussi en bonne condition. Leur évacuation a été ordonnée par un médecin.

Les huit garçons déjà sortis ont été transportés dans un hôpital de Chiang Rai, la capitale de la province du même nom. Ils n’ont pas encore été réunis avec leurs familles. Les médecins les gardent en quarantaine pour s'assurer qu'ils ne contractent aucune maladie, vu leur fragilité actuelle.

Les 12 joueurs de soccer, âgés de 11 à 16 ans, et leur entraîneur de 25 ans se sont retrouvés coincés dans la grotte le 23 juin dernier, quand une montée subite des eaux, causée par les pluies de la mousson, a inondé la seule issue possible. Ils ont été retrouvés sains et saufs plus d'une semaine plus tard.

Une opération périlleuse

Vendredi, un plongeur thaïlandais est mort quand ses réserves d’oxygène se sont épuisées. Il était sur le chemin de retour après avoir approvisionné l’équipe captive.

Le trajet pour rejoindre l’endroit où l’équipe s’est réfugiée fait plus de 4 km. Il faut aux secouristes 11 heures pour effectuer l’aller-retour : 6 heures pour parvenir jusqu'aux victimes et 5 heures pour revenir à l'extérieur. La différence d'une heure est expliquée par la direction du courant.

Certains passages de la grotte n’offrent que 40 cm pour se faufiler, ce qui complique la tâche aux secouristes qui doivent escorter des jeunes qui, dans certains cas, ne savent même pas nager.

Les passages les plus étroits forcent les plongeurs à tenir leurs bonbonnes d’oxygène devant eux; celles-ci prennent trop de place si elles sont accrochées à leur corps.

Durant le sauvetage, les jeunes sont équipés d'un masque couvrant tout leur visage plutôt que seulement leur bouche, pour faciliter la respiration sous-marine.

Un fil, qui relie le groupe à la sortie du dédale inondé, sert de guide aux plongeurs spécialisés lors de l'opération.