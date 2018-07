Fort de ses succès antérieurs, le cirque Nova a une nouvelle fois répondu à l’appel du Camp voyageur pour animer deux semaines d’atelier, du 8 au 20 juillet.

Pour Lancelo Côté-Poirier du Cirque Nova, il s'agit de faire perdurer une recette éprouvée pour « donner la piqûre aux arts du cirque et aux arts en général ». Il pense aussi que les artistes du cirque sont des modèles francophones pour les jeunes fransaskois.