Shaquille Smith a déjà convaincu la Municipalité régionale d’Halifax et le gouvernement provincial de contribuer au projet à hauteur de 200 000 $ chacun.

« Je jouais tout le temps ici », explique Shaquille Smith. « C’était très achalandé, mais ce n’est plus le cas. »

Si tout se passe bien, les enfants de North Preston auront un terrain extérieur bien différent de celui-ci. Photo : Radio-Canada/Paul Légère

L’homme de 25 ans, diplômé en marketing, déplore l’état lamentable de ce terrain, ce qu’il trouve particulièrement dommage dans une communauté reconnue pour ses joueurs de basketball.

« L'asphalte est fissuré, le panneau du panier est rouillé. Ce n'est pas très attrayant pour les jeunes », regrette l’ancien numéro 22 des Axemen de l’Université Acadia.

Ce terrain extérieur de basketball à North Preston a connu de meilleurs jours. Photo : Radio-Canada/Paul Légère

L’argent recueilli servira à refaire et à améliorer les installations.

« On va refaire complètement la surface, ce sera un peu moins dur que le ciment et plus doux pour les articulations et le dos des enfants », commence-t-il.

Il explique que les poteaux seront solides, avec des paniers solides et des panneaux en plexiglas pour que les joueurs puissent dunker et s’y accrocher.

« Les clôtures seront neuves avec des bannières en honneur des grands du basketball de notre communauté », ajoute-t-il.

Les plans pour rénover ce terrain de basketball à North Preston. Photo : Shaquille Smith

« Beaucoup de jeunes de North Preston vont à l’université, au collège, jouent même professionnellement dans la NBL », explique Shaquille Smith, faisant référence à la Ligue nationale de basketball du Canada, dont les Hurricanes d’Halifax font partie.

« Nous avons même eu des gars dans la première division de la NCAA », ajoute-t-il. L’un d’entre eux, Lindell Wigginton, un ancien joueur des Bulls de North Preston, évolue présentement aux États-Unis avec l’université Iowa State et ambitionne de devenir le premier Néo-Écossais dans la NBA.

Shaquille Smith a évolué jusqu'en 2016 pour les Axemen de l'Université Acadia, en Nouvelle-Écosse. Photo : Evan Phinney

« C’est une autre raison pour laquelle je veux réaliser ce projet », précise Shaquille Smith, « pour montrer aux jeunes que même si ces histoires se perdent au fil du temps, nous aurons toujours ces grands joueurs qui sont venus avant eux. »

M. Smith, qui croit que North Preston est la communauté qui produit le plus grand nombre de joueurs de basketball dans la province. « Je veux m’assurer qu’ils ont tout ce qu’il faut pour aller aussi loin qu’ils le désirent », affirme-t-il.

Si tout se passe comme prévu, Shaquille Smith espère que les jeunes de North Preston auront leur nouveau terrain de basketball cet automne.

D’après un reportage de Paul Légère