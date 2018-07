Les candidats doivent avoir une expérience en vente au détail ou avec le public et être exempts de casier judiciaire. Le salaire de départ est de 14 $ l'heure avec des avantages sociaux et un fonds de pension.

La vice-présidente aux ventes chez Hydropothecary, le seul fournisseur québécois de la Société québécoise du cannabis, indique que l'expérimentation du produit n'est pas un critère important pour être embauché.

« On va avoir un peu plus de 27 produits disponibles, [...] donc ce qui est important nous nous, c'est que l'employé maîtrise bien les éléments distinctifs de ces produits-là, pour être capable de bien les expliquer à la clientèle et que la clientèle puisse faire des choix éclairés sur ces produits », explique-t-elle.

Une quinzaine d'employés sont recherchés à Trois-Rivières et autant à Drummondville.

Conditions de travail attrayantes?

Les futures succursales seront ouvertes de 10 h à 22 h, 7 jours sur 7.

Les candidats doivent être disponibles les soirs et la fin de semaine.

La CSN Coeur du Québec, le syndicat qui représente les employés de la SAQ, affirme que le salaire offert, 14 $ l'heure, est nettement inférieur à celui de la SAQ.

Le syndicat se demande si les conditions de travail sont assez attrayantes, dans un contexte de pénurie de main-d'oeuvre.

« Il n'y a pas de garantie d'heures, alors en partant, c'est précaire et pour une société d'État, disons que ce n'est pas un très bel exemple à donner pour les entreprises privées qui sont constamment en train de vouloir réduire les conditions de travail à la baisse », affirme Lorraine Dugas, vice-présidente à la CSN du Coeur-du-Québec.

La Société québécoise du cannabis (SQDC) est une filiale à part entière de la Société des alcools du Québec (SAQ), gérée de façon distincte. Elle a pour mission d’assurer la vente au détail du cannabis dans une perspective de protection de la santé afin d’intégrer les consommateurs au marché licite du cannabis et de les y maintenir, sans favoriser la consommation de cannabis. Source : saq.com

Les offres d'emplois circulent un peu partout sur les sites de recrutement et sur les médias sociaux.

Drummondville et Trois-Rivières seront parmi les premières villes à accueillir une succursale de la Société québécoise du cannabis.

D'après les informations d'Amélie Desmarais