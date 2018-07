Avec les informations de Jocelyn Corbeil

Cet accord permet aux membres de l'Association d'obtenir des rabais pour certains produits et services du parc national d'Aiguebelle, comme l'hébergement, par exemple.

« Un escompte intéressant sur l'hébergement en semaine du lundi au jeudi et 10 % d'escompte sur les autres produits, locations d'embarcation, etc. On veut vraiment les courtiser mieux. On l'a fait avec le réseau de la SEPAQ avec les familles depuis quelques années et ç'a donné vraiment des résultats intéressants. Là, on s'est dit pourquoi pas les 50 ans et plus? On a tellement de choses intéressantes à proposer », affirme France Simard, directrice générale du Parc national d'Aiguebelle.

Pour la directrice générale du Réseau 50+ Abitibi-Témiscamingue, Monic Roy, cette entente avec le Parc national d'Aiguebelle entre exactement dans la mission de l'organisation, qui est d'inciter les membres de l'Association à pratiquer des loisirs.

« C'est une entente qui promouvoit de rester en forme à l'intérieur de nos infrastructures touristiques régionales. C'est important de rester en forme, de bouger et d'être en mouvement, de rester en mouvement. C'est vraiment notre but de garder les gens en mouvement physique, intellectuel, que les gens bougent », affirme-t-elle.