Tout a commencé il y a un mois, quand Patricia Clements a décidé qu’elle voulait retrouver une meilleure forme physique à la suite de la mort d’un proche. Mère et fille vivant ensemble, Winnie a accompagné sa fille pour faire du sport.

« C’est assez impressionnant, mais ma mère est une femme épatante », affirme Patricia Clements. « C’est une guerrière. Elle a toujours été pleine d’énergie. C’est le genre de femme qu’elle est. »

Mère et fille suivaient déjà un cours de sport dans l’immeuble où elles habitent, mais il fallait un plus grand défi à Patricia. Elle savait que sa mère, qui a grandi dans une ferme de Nouvelle-Écosse, avait elle aussi besoin de tester ses limites.

C’est à ce moment-là qu’elle a découvert la salle de sport Valentine’s. Winnie Clements était partante.

« Épaté par sa force »

En 52 ans de culturisme et 40 ans d’entraînement à des particuliers, Valentine Payne n’avait jamais vu une personne aussi âgée mettre les pieds dans une salle de sport et demander à soulever des haltères.

Le propriétaire de Valentine’s explique qu’il a commencé à tâtons, vu la fragilité de la nonagénaire. « Et puis, j’ai été épaté par sa force, parce qu’elle n’avait jamais soulevé d’haltère de toute sa vie », lance-t-il.

Winnie Clements avoue que ce n’est pas toujours facile. Son programme, mis au poi nt par M. Payne, vise à renforcer ses abdominaux et ses jambes.

« Je dois le faire parce que ça aide Patsy [sa fille]. Ça me donne de la force. Aujourd’hui, il m’est plus facile de marcher. Je mange mieux et j’aime le poulet », déclare-t-elle en ajoutant que, comme elle doit prendre du poids, elle peut maintenant se permettre de manger autant de poulet qu’elle veut.

Patricia Clements est heureuse de voir sa mère retrouver l'appétit. Elle constate aussi que celle-ci dort mieux.

Telle mère, telle fille

En trois semaines, Patricia Clements est devenue capable de courir 15 minutes sur le tapis roulant. L’entraîneur apprécie le sérieux de ces deux sportives qui cumulent, à elles seules, 170 ans d'existence. Il affirme qu’elles sont prêtes à fournir un maximum d’effort.

« Je ne pourrais pas demander mieux. Même si j’ai entraîné beaucoup de sportifs qui sont devenus des champions, ce sont elles les véritables championnes », ajoute-t-il, expliquant que le courage de Winnie lui rappelle sa propre mère, elle aussi âgée de 96 ans.

Et il ne s’agit pas seulement d’une lubie passagère, précise Patricia Clements. Mère et fille se sont renseignées sur les sportifs plus âgés et les exploits dont ils sont capables.

S'inscrire dans la durée

Ancienne adepte de la course et du saut, elle dit sentir renaître son esprit de compétition.

Elle explique aussi que le fait de se sentir en forme physiquement lui donne l’énergie de prendre soin de sa mère au quotidien. Elle ajoute que le fait de passer autant de temps ensemble à la salle de sport les a même rapprochées.

Quant à Winnie, elle plaisante même sur les raisons qui la poussent à venir à la salle.

« Je n’ai nulle part d'autre où aller », dit-elle en riant.

Avec des informations de Marianne Klowak